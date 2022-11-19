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“بقيمة 150 مليون دولار”.. مستشفيات الأردن: الدبيبة أخلف بسداد ديون علاج الليبين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري أن إجمالي ديون ليبيا للمستشفيات الخاصة، بلغت 150 مليون دولار.

وأضاف الحموري في تصريحات صحفية، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة تعهد بسداد الديون خلال فترة محددة، ولكنه أخلف وعده ولم يُسدد، متبعًامازلنا نأمل حل أزمة مديونية المستشفيات على الحكومة الليبية، والتي تراكمت منذ أكثر من 10 سنوات“.

وأشار رئيس جمعية المستشفيات الأردنية أن هذه المبالغ تسببت في إرهاق مالي كبير للمستشفيات، آملًا بمعالجة الأزمة بأسرع وقت.

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الوطن الليبية

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