عون: ليبيا بها مناطق شاسعة للنفط والغاز لم تكتشف بعد

دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية محمد عون الشركات العالمية إلى الاستثمار في قطاع النفط اللليبي.

وجاء ذلك خلال استقبال عون سفير جمهورية النمسا لدى دولة ليبيا كريستوفر مينبرج والوفد المرافق له في ديوان الوزارة بطرابلس أول من أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن عون قدم نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وخاصة في قطاع النفط والغاز، وعن آفاق الاستثمار فى القطاع فى المناطق البحرية والبرية، وأن الدولة الليبية ما زال بها مناطق شاسعة لم تكتشف بعد.

وأكد السفير النمساوي أن دولة ليبيا تدعو الشركات العالمية للاستثمار فى قطاع النفط والغاز، كما أشاد كرستوفر بالدور الذى تلعبه وزراة النفط والغاز .

وأعرب السفير عن امتنانه لما قدمه وزير النفط والغاز من توضيح لنقاط التى أثيرت أثناء الاجتماع، وأكد أن دولة النمسا يمكنها تقييم الفرص المتاحة فى مجال النفط والغاز الليبي، وأنه على استعداد لتقديم المساعدة لما فيه مصلحة البلدين، وفق البيان.