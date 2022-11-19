أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشغيل محطتين بدائرة توزيع الكريمية وربطهما على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة لهما.

ويتعلق الأمر بمحطتي «الثلاجات» و«البلدية» جهد «11ك.ف» بطريق المطار، وأجرى الصيانة بهما الفرق الفنية التابعة لدوائر التوزيع بالكريمية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

– بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية

وحسب البيان، فإن المحطتين رئيسيتان في استقبال الكهرباء من محطات «30ك.ف» وتوزيعها على مجموعة من الخطوط، وتأتي صيانتهما وإدخالهما على الشبكة ضمن خطة تحسين أداء الشبكة والمحافظة على استقرارها وتخفيف الأحمال بالمناطق.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية، بقدرة إنتاجية 250 ميغاوات بعد صيانتها.

من أعمال تشغيل محطتين كهربائيتين بدائرة توزيع الكريمية، 19 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطتين كهربائيتين بدائرة توزيع الكريمية، 19 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطتين كهربائيتين بدائرة توزيع الكريمية، 19 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تشغيل محطتين كهربائيتين بدائرة توزيع الكريمية، 19 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)