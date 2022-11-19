رئيس مجلس النواب يبحث مع نقابة عمال الكهرباء مشروع قانون النقابات

القبة 19 نوفمبر 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع نائب رئيس النقابة العامة لعُمال كهرباء ليبيا وعدد من أعضاء النقابة، مشروع قانون النقابات المعروض في جدول أعمال مجلس النواب.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فإن اللقاء تناول الظروف الصعبة التي يعمل فيها العاملين في قطاع الكهرباء وعمل النقابة .

كما ناقش اللقاء مشروع قانون النقابات المعروض في جدول أعمال مجلس النواب الذي سوف ينهي الكثير من الصعوبات التي تواجه عمل النقابات بمختلف شرائحها.

وفي ختام اللقاء كرم ممثلي النقابة العامة لعُمال كهرباء ليبيا رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بدرع وشهادة شكر وتقدير عرفاناً وتقديراً بمواقفه الوطنية ودعمه للعاملين في مختلف القطاعات. (وال)

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