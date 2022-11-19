مجلس الدولة: قضية لوكربي “أقفلت”.. ويجب توضيح حالة اختفاء بوعجيلة

الوطن – رصد

شدد مجلس الدولة على أنّ ملف قضية لوكربي أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية وفق الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008.

ورفض المجلس في بيان إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة من جديد لافتقاره لمبررات سياسية أو قانونية.

وفي ختام البيان دعا المجلس البرلمان والمجلس الرئاسي والنائب العام بالتضامن معهم لاتخاذ الاجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث، داعيا الجهات الأمنية إلى توضيح حالة اختفاء المواطن بوعجيلة مسعود في هذه الظروف الغامضة.