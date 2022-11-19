طائرة للخطوط الليبية تعود أدراجها بعد تعرض مسافرة لوعكة صحية

أخبار ليبيا 24

قرر قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية العودة بطائرته المتجهة من طرابلس إلى الإسكندرية بعد تعرض إحدى الراكبات لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضح، مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية صابر التير، اليوم السبت، تفاصيل عودة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار معيتيقة الدولي بعد دقائق من إقلاعها نحو الإسكندرية.

وقال التير، لأخبار ليبيا 24، إن السبب يعود لتعرض مسافرة بوعكة صحية طارئة، ما أضطر قائد الطائرة إلى العودة مباشرة للمطار لإسعاد المسافرة التي كانت تحتاج إلى كشف عاجل وفوري، وتحسبًا لأي طارئ قد يحدث.

وأوضح التير، أن الطائرة هبطت من جديد بمطار معيتيقة، حيث كان فريق طبي وسيارة الإسعاف في انتظار المريضة.

وذكر، أن المسافرة تلقت العناية الطبية اللازمة وبعد تحسن حالتها الصحية، أقلعت الطائرة من جديد في رحلتها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.