عضو “الاستشاري”: علاقات المشري والدبيبة تزداد سوءاً ويجب وقف هذا العبث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد الهادي، إنه من المتوقع أن تتطور الأمور بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وتزداد سواءً مستقبلاً، على خلفية منع الأخير جلسات المجلس بالقوة، وحصار مقره بإحدى المليشيات.

وطالب في تصريحات صحفية، أعضاء مجلس الدولة بالسعي للحد من هذا العبث والوقوف عند المصلحة العامة وتغليبها على مصالح أخرى ضيقة، و نؤكد أننا ضد الدخول في أي مسار آخر دون مسار الانتخابات والقوانين المنظمة لها.

أضاف: “حتى الآن لم نبلغ بموعد الجلسة القادمة التي نستكمل فيها التصويت على مواد القاعدة الدستورية، و هناك سعي من رئاسة المجلس للبحث عن مكان آخر لانعقاد الجلسات بعد منع الجلسة السابقة”.