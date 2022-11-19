الشركسي: “اللص” الدبيبة خطر جسيم على الدولة الليبية

الوطن / رصد

وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بـ”الخطر الجسيم” على ليبيا ومقدراتها.

واعتبر الشركسي عبر “فيسبوك”، أن وجود مجلسي الدولة والنواب اللذين تسببا في إطالة عمر الأزمة الليبية، لا يقارن بوجود الدبيبة الذي يعد أشد خطورة على كيان ليبيا وسيادتها.

وأضاف: “لو نظرنا للانقسام المؤسسي الذي ابتلينا به اليوم سنرى أنّ وراءها الاجسام المحلية النواب والدولة، لكن العامل المهم والأساسي والذي يملك الأموال والقرار هو الدبيبة، الذي تولى الرئاسة وتعهد بعد الترشح ثم خالف ذلك وترشح واستخدم موارد الدولة للدعاية الانتخابية، ثم انتهك خارطة الطريق بعقد صفقة مع الأتراك للبقاء، ثم تنازل عن حصة شركة الواحة لمحاولة مغازلة الفرنسيس، وسلم عميدا في الأمن الخارجي لمحاولة مغازلة الأمريكان”.

ولفت الشركسي إلى قيام الدبيبة بتعيين المليشياوي عماد الطرابلسي لتسيير مهام وزارة الداخلية، معتبراً أن قراراه يأتي في إطار كسب ولاء المليشيات، وهو الآن يتلاعب بمرتبات الناس مما تسبب في عجز المصرف المركزي عن تحويل المرتبات” حد تعبيره.

واختتم الشركسي قائلًا: “هذا الرجل خطر جسيم جدا على الدولة وكيانها ومقدراتها، الأجسام التشريعية البائسة فاسدة ومرفوضة ولكن هذا اللص أخطر مليون مرة من هذه المؤسسات”.