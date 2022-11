حكومة الدبيبة: هدفنا تحسين الكهرباء في ليبيا بخطط قصيرة المدى

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي اليوم السبت، بمقر الشركة العامة للكهرباء مع مديرة الغرفة التجارية الامريكية بليبيا The American Chamber of Commerce in libya – ديبي هيرست – Debbie Hirst m. رفقتها – احمد الغزالي نائب الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل بناء جسر التواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.

وعلى هامش اللقاء بحث الجانبان إمكانية رجوع خدمات الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الألمانية و التركية، والاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين ومن جهتها أكدت ديبي هيرست مديرة الغرفة, على حث الشركات الأمريكية المختصة لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.