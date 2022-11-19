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وزير خارجية اليونان: حكومة الدبيبة “تغتصب” السلطة وتريد البقاء فيها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الحكومة المنتهية الولاية لديها تفويض محدود ولا يسمح لها بتوقيع اي اتفاقية ، لا سيما بعد تأكيد الأمم المتحدة أنها غير مخولة بالتوقيع على اي اتفاقية.

وأضاف دندياس، أن مصر لا تريد أي اتصالات مع حكومة الدبيبة، لانها لا تعمل جاهدة للوصول للانتخابات الشرعية وتتهرب منها يوما بعد يوم ،كما ، وتستغل موارد ليبيا كما تراه مناسبًا،لا سيما بعد توقيعها اتفاقيتها الأخيرة مع تركيا.

وأكد دندياس، ان بلاده لا تريد باس شكل من الاشكال التواصل مع حكومة الدبيبة، وقرار مغادرة طرابلس بسبب وزيرة الخاريجة بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، وظهورها بشكل مفاجئ.

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الوطن الليبية

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