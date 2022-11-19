خلال لقائهم موسى الكوني .. المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى يرحّبون برؤية إعادة العمل بنظام المحافظات

طرابلس 19 نوفمبر 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني السبت، ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، الذين أعلنوا ترحيبهم الكامل برؤية النائب بإعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج،استعراض رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي الحالي، وكذلك الإطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها، مؤكدين بأن الليبين لديهم القدره للاستفادة من تجارب هذه الدول، في إشارة إلى النتائج المتوقعة للملتقى المرتقب.

وأوضح الكوني خلال جلسة اتسمت بالفعّالية في النقاش، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة. (وال)

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