شحات.. حملات التفتيش البيئية مستمرة رغم تأخر المرتبات

الوطن / رصد

أعلنت بلدية شحات استمرار حملات التفتيش البيئية رغم عدم تقاضي الموظفين في إدارة شؤون الإصحاح البيئي مرتباتهم حتى الآن.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الحملة تضمنت الفروع البلدية في قرنادة والفائدية والمؤسسات التعليمية.

وزار المفتشون مصنع البتروكميائيات ومحلات المواد الغذائية ومستلزمات العطور ومحلات الدواجن والخضروات وبيع المواد الزراعية، ومصانع الرخام وورش الحدادة، وأكدت إدارة شؤون الإصحاح البيئي بلدية شحات أن الحملات التفتيشية مستمرة.