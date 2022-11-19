الشركسي: الدبيبة خطر جسيم جدا على ليبيا

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الشركسي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لو نظرنا للانقسام المؤسسي الذي ابتلينا به اليوم سنرى أنّ وراءها الاجسام المحلية النواب والدولة، بإطالة أمد الأزمة”.

واستدرك قائلا: “لكن العامل المهم والأساسي والذي يملك الأموال والقرار هو الدبيبة، الذي تولى الرئاسة وتعهد بعد الترشح ثم خالف ذلك وترشح واستخدم موارد الدولة للدعاية الانتخابية، ثم انتهك خارطة الطريق بعقد صفقة مع الأتراك للبقاء، ثم تنازل عن حصة شركة الواحة لمحاولة مغازلة الفرنسيس، وسلم عميدا في الأمن الخارجي لمحاولة مغازلة الأمريكان” بحسب قوله.

وأشار إلى أن الدبيبة “قام بتعيين مليشياوي على رأس وزارة الداخلية لكسب ولاء المليشيات، واليوم يقوم بالتلاعب برواتب الناس مما سبب عجز المركزي عن تحويل المرتبات” وفق قوله.

وأضاف: “هذا الرجل خطر جسيم جدا على الدولة وكيانها ومقدراتها، الأجسام التشريعية البائسة فاسدة ومرفوضة ولكن هذا اللص أخطر مليون مرة من هذه المؤسسات” على حد وصفه.