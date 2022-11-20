المشاي يلتقي بمديرة غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة التعاون مع الشركات الأمريكية

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي اليوم السبت، بمقر الشركة العامة للكهرباء مع مديرة الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا ديبي هيرست ونائبها أحمد الغزالي.

وجاء هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية.

وناقش اللقاء سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الامريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الانتاجية.

وعلى هامش اللقاء، بحث الجانبان إمكانية رجوع خدمات الشركات الامريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الالمانية والتركية، والاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض امكانية الشركة الامريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين، وبالمقابل، أكدت السيدة ديبي هيرست مديرة الغرفة، على حث الشركات الأمريكية المختصة لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.