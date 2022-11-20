بحضور الحويج.. الكوني يلتقي المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، ” موسى الكوني “، صباح اليوم السبت، ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، الذين أعلنوا ترحيبهم الكامل برؤية الكوني بإعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة. بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك..

وجاء الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والتجارة، ” محمد الحويج “، استعراض رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي الحالي، وكذلك الإطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها،

مؤكدين بأن الليبين لديهم القدره للاستفادة من تجارب هذه الدول، في إشارة إلى النتائج المتوقعة للملتقى المرتقب.

كما أوضح الكوني، خلال جلسة اتسمت بالفاعلية في النقاش، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة..