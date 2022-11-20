زهيو: اعتداء الدبيبة على “مجلس الدولة” أفرزَ تحالفاً جديداً بين “المشري” و”صالح”

الوطن / رصد

استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني”، أسعد زهيو، أن يتم احتواء الخلاف بين كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

واعتبر زهيو في تصريحات صحفية، أنه لا حل للخلاف سوى بإقصاء أحد الرجلين عن الساحة الساحة السياسية، لافتاً أن أنقرة قادرة على التعامل مع أي منهما متى ما حسم المعركة لصالحه.

ورأى زهيو أن اعتداء الدبيبة على مقر مجلس الدولة بطرابلس، أدى إلى تحالف جديد بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعد إدانة هذا الأخير للاعتداء على مجلس الدولة، مشيراً أنه تحالف يهدف إلى تصفية الحسابات مع الدبيبة الذي يمثّل خصما سياسيا مشتركا لهما.

ولفت زهيو إلى أن سلوك الدبيبة شكّل فرصة ذهبية لصالح حتى يثبت أن مجلسه كان على حق عندما سحب الثقة من حكومته، التي تحتمي بالميليشيات المسلحة وترفض إجراء الانتخابات في البلاد.