قطر تستضيف الداعية الهندي “ذاكر نايك” لتقديم محاضرات دينية خلال فترة المونديال

قالت مصادر صحفية إن دولة قطر استدعت الداعية الإسلامي الهندي “ذاكر نايك”، لتقديم محاضرات دينية خلال فعاليات المونديال.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تؤكد وصول “ذاكر” إلى دولة قطر وذلك قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وفي ذات السياق اعتبر الصحفي تركي الشلهوب استضافة “ذاكر” في مونديال قطر خدمة وإضافة كبيرة للدعوة الإسلامية” وفقا لموقع عربي 21.

و كتب فيصل الهاجري مقدم البرامج على قنوات الكأس الرياضية إن الداعية الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم وسيقدم العديد من المحاضرات الدينية طوال المونديال

يشار الى أن ذاكر نايك هو داعية إسلامي هندي ومؤسس ورئيس لمؤسسة البحوث الإسلامية وقناة السلام الدعوية .