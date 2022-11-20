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محجوب: عملاء واشنطن من يقفون وراء “اختطاف” ابوعجيلة مسعود

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اتهم المحلل السياسي محمد محجوب رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ووزير خارجيته نجلاء المنقوش باختطافهما الضابط الليبي ابو عجيلة مسعود بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال محجوب :” عملية اختطاف بوعجيلة مسعود يقف وراءها الدبيبة و المنقوش بشكل مباشر، اللذين يعتبرون عملاء لواشنطن”.

يذكر ان الضابط أبوعجيلة مسعود في السجن وهو  الذي أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش ، باجراء محادثات بين حكومتها  والولايات المتحدة لتسليمه لهم بزعم تورطه في قضية لوكربي .

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الوطن الليبية

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