محجوب: عملاء واشنطن من يقفون وراء “اختطاف” ابوعجيلة مسعود

الوطن / رصد

اتهم المحلل السياسي محمد محجوب رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ووزير خارجيته نجلاء المنقوش باختطافهما الضابط الليبي ابو عجيلة مسعود بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال محجوب :” عملية اختطاف بوعجيلة مسعود يقف وراءها الدبيبة و المنقوش بشكل مباشر، اللذين يعتبرون عملاء لواشنطن”.

يذكر ان الضابط أبوعجيلة مسعود في السجن وهو الذي أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش ، باجراء محادثات بين حكومتها والولايات المتحدة لتسليمه لهم بزعم تورطه في قضية لوكربي .