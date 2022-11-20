مصادر: مستشار الرئيس السنغالي غادر طرابلس بعد اختلافه مع مُمثّلي “الدبيبة”

الوطن / رصد

بعد وصول مستشار الرئيس السنغالي كريم هاراتي إلى طرابلس برفقة سفير ليبيا لدى السنغال، بدعوة من حكومة الدبيبة، أكد مصدر مطلع أن هدف الزيارة هو التواصل والتأثير على المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن هاراتي التقى بكل من وزيرة خارجية المنتهية نجلاء المنقوش، وإبراهيم الدبيبة، للاستماع لرؤيتهما حول الخروج من الأزمة الليبية الحالية، ولم يقدّما أي رؤية سوى استمرار حكومة “الدبيبة”.

وأشار المصدر إلى مغادرة هاراتي طرابلس متجها إلى تونس بعد وقوع تباين كبير في الآراء بين الطرفين، حيث تركّزت رؤيته حول الوصول إلى خارطة طريق جديدة تقود ليبيا نحو الانتخابات.