النائب العام: رفع الدعوى العمومية ضد مرتكبي جرائم فساد وغسيل أموال

قررت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية ضد مرتكبي جرائم استيلاء على أموال عمومية وفساد وغسيل أموال.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد باشر وكيل النيابة بنيابة البيضاء الجزئية، إجراءات التحقيق حول أنشطة جماعة إجرامية؛ صمَّم أفرادها مخططاً مؤثماً يُيَسِّر لهم الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، فتهيأ لهم، بعد النفاذ، تعظيم مديونية المصرف؛ وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار.

وأضاف البيان أن المتهمين تعمدو تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

وقال البيان، إنه بعد فراغ المحقق من إجراءات البحث والاتهام؛ قرر رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة خمسة وعشرين متهماً ما بين مديري فروع المصرف؛ وموظفين به؛ ومفوضي إدارة حسابات شركات؛ وزبائن لدى المصرف.