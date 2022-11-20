الارصاد: تقلبات جوية وانخفاض ملحلوظ للحرارة اليوم..وأمطار على هذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 20/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية تؤثر علي مناطق شمال ليبيا برياح نشطة علي مناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة أحياناً مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم برياح جنوبية الي جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وتتحول الرياح يوم الغد الي شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية وإنخفاض في درجات الحرارة علي أغلب المناطق .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب مساء اليوم علي مناطق الشمال الغربي مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية ، ويكون الإحتمال يوم الغد علي مناطق الساحل الشرقي .

والله أعلــــــــــــــــم