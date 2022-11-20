أحمد الجهاني: إعادة فتح قضية لوكيربي أمر غير واقعي وغير ممكن

اعتبر مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ” أحمد الجهاني “،أن إعادة فتح الملف المالي لقضية لوكيربي «أمرا غير واقعي وغير ممكن» باعتبار أن الملف «قد قفل إقفالا محكما ولا إمكانية للعودة فيه»، على حد تعبيره.

وقال أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي في تصريحات صحفية: «باعتباري شاهدا على العصر في هذه القضية، فإنني أجزم بصورة قطعية بأن إعادة فتح الملف المالي لقضية لوكيربي أمرا غير واقعي وغير ممكن في الأساس».

مدللا على ذلك بالاتفاقية الموقعة بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 4 أغسطس 2008، وتعزيزها بموجب أمر رئاسي موقع من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش رقم «13477» الصادر في 31 أكتوبر من العام نفسه.

كما أكد الجهاني أن الموضع في طي التاريخ ولا عودة إليه من جديد بتاتا.