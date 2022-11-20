متهما المنفي بعدم الوفاء بالاتفاق.. ديندياس: إلغاء زيارتي لطرابلس سببه ظهور المنقوش في المطار  

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن زيارته الأخيرة إلى ليبيا وتوجه إلى طرابلس كان بهدف لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وذلك بطلب منه، معتبرًا أن ظهور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، في المطار يعني أنه “لم يجر الوفاء بالاتفاق”.

ورفض ديندياس الخميس الماضي نزوله من طائرته بمطار معيتيقة بعد رفضه مقابلة المنقوش لافتا أنه كان من المقرر أن يلتقي المنفي، واستهجنت وزارة الخارجية موقف الوزير اليوناني وقررت سحب السفير الليبي لدى أثينا، كما استدعت القائم بالأعمال اليوناني لدى ليبيا لتقديم توضيحات بالخصوص.

وفي تصريحات صحفية قال ديندياس أسباب إلغاء رحلته إلى طرابلس حيث قال: “طلب منا المنفي الذهاب إلى طرابلس. وافقنا كتنازل شخصي له شرط عدم وجود اتصالات أو اتصالات رسمية مع الحكومة المؤقتة (حكومة الوحدة الوطنية)، كنا سنذهب ونراه ونغادر، وحقيقة ظهور المنقوش تعني أنه لم يتم الوفاء بالاتفاق”.

وقال ديندياس إن حكومة الوحدة الوطنية لديها “تفويض محدود، ولا يمكنها التوقيع على الاتفاقيات”، لافتا إلى أن: “موقف الأمم المتحدة يفيد بأن هذه الحكومة غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقيات”.

واعتبر ديندياس إن قراره إلغاء زيارته طرابلس كان بمثابة “مسألة رمزية وجوهرية”، وأضاف: “يقولون إن هذه الحكومة (حكومة الوحدة) يجب أن تجري انتخابات، وهي لا تجري انتخابات فحسب، بل إنها تستفيد من استمرار وجودها، وتستغل موارد ليبيا كما تشاء وتوقع اتفاقيات مع الأتراك، هذا لا يمكن أن يحدث”.

وبخصوص علاقة اليونان بليبيا بعد ما حدث، قال ديندياس: “ستبقى علاقاتنا مع ليبيا كما هي من جانبنا، سنحاول- وكان هذا هو الغرض من الزيارة- للحفاظ على علاقة قوية مع شرق ليبيا، وبالتالي مع البرلمان، مع مجلس يعطي قوة لموقفنا ضد قبول و إبرام معاهدات غير قانونية مع الأتراك. ومن ناحية أخرى، سنحاول منع توسع التفاهمات التعاقدية مع تركيا”.

وعن إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا قريبًا، اعتبر ديندياس أن إمكانية إجراء الاستحقاق قد “تراجعت كثيرًا” وفق تعبيره.