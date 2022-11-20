بويصير: «القذافي» كان يكره الحضارة ولا يجد نفسه إلا في خيمة وأمامها حمار ونعجة

قال المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، إن الزعيم الراحل معمر القذافي، حينما قال إن: «الرياضة نشاط يمارس ولا يتفرج عليه»، لم يكن بعقله البدائى يستطيع أن يفرق بين نوعين من الرياضه، نوع يمارسه البشر كى يحافظون على لياقتهم البدنية، ونوع آخر يمارس للامتاع مثله مثل الموسيقى والاستعراض والرقص والمسرح والسينما، وهو يمارس من قبل رياضيين محترفين مدربين تفوق قدراتهم قدرات البشر العاديين، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: «الحقيقة هذا كان مفتاح لشخصية الرجل البدائية، فهو لا يعرف المتعة فى غير الجنس، ولم نعرف عنه ابدا انه استمتع يوما بأي نوع من الفنون أو الثقافة، وحتى مزاعمه بالقراءة كان مبالغ فيها، ولا أعتقد انه ابدى يوما اعجاباً بمسرحية أو فيلم درامى أو حتى رواية، بل كانت هذه الأمور تزعجه وتنغص عليه استقراره النفسي” على حد زعمه.

وتابع: «هو رفع الخيمة كشعار لطرد كل ما يتصل بالمدنية والتحضر من حياته، لانه كان يكتسب ثقته فى نفسه من ذلك المحيط الخارج عن العصر، ولا مانع فى أن يختار الإنسان ما يحب، أو أن يتصعلك أو ان ينسلخ عن العصر الذى يعيش فيه فهذه حالات نفسية وعقلية موجوده تسمى depersonalisation disorder، ولكن المؤذى هو أن يستعمل السلطة والقمع والعنف كى يخرج بلداً كاملا وشعبه عن العصر» وفق تعبيره.

واختتم: «نحن فى ليبيا، عرفنا الموسيقى والسينما والمسرح منذ بداية القرن العشرين وكان لنا رياضيون محترفون فى اوروبا قبل الحرب العالمية، وعرفنا الأندية منذ ماقبل الاستقلال، وكان منتخبنا الوطنى من أفضل المنتخبات العربية، وأنا اذكره طفلا فى اخر الستينات يشار له بالبنان، ومافعله معمر للأسف، هو أنه اخرج ليبيا عنوة وبالقوة وبالدم عن مسارها المتمدن، لانه كان يكره الحضارة ولا يتصور نفسه إلا فى خيمة أمامها نعجة وحمار، وديك لايبيض ودجاجة تبيض، كان الرجل، لا يرى فى المرأة الا حيضها وفى الرجل الا عضلاته متجاهلا كل ما اضافته المدنية لهما، فترك بلدا يغوص فى التخلف، يشاهد الآخرين وهم يحققون الإنجاز تلو الإنجاز ونحن لا زلنا نلعق جراحنا الغائرة التى اثخنا بها طوال حكمه» وفق تعبيره.