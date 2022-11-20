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النعاس: يجب العمل من أجل بناء ليبيا وقيام دولة الدستور لضمان حياة كريمة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس: “من خلال متابعتي بعض الكتابات على صفحات التواصل؛ أود أن أقول أن الإعجاب بدولة قطر في تنظيم كأس العالم ليس بالضرورة يعني التحسّر على الماضي وجلد الذات الذي لن يفيد شيئًا”.

النعاس اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ليبيا إمكانياتها أكبر بكثير ويجب العمل من أجل بناء ليبيا وقيام دولة الدستور لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل في كل المجالات، كالتعليم والصحة وحماية البيئة والاستقرار والأمن وحرية التعبير والرياضة.

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صحيفة المرصد الليبية

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