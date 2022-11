الجهاني: قضية لوكربي باتت طي التاريخ ولا عودة إليها من جديد بتاتًا

ليبيا – اعتبر أستاذ القانون الجنائي بجامعة بنغازي – مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني أن إعادة فتح الملف المالي لقضية لوكربي أمر غير واقعي وغير ممكن، باعتبار أن الملف قد قفل إقفالًا محكما ولا إمكانية للعودة فيه.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “باعتباري شاهدًا على العصر في هذه القضية، فإنني أجزم بصورة قطعية بأن إعادة فتح الملف المالي لقضية لوكربي أمرًا غير واقعي وغير ممكن في الأساس”، مدللًا على ذلك بالاتفاقية الموقعة بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 4 أغسطس 2008، وتعزيزها بموجب أمر رئاسي موقع من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش رقم “13477” الصادر في 31 أكتوبر من العام نفسه.

وأكد الجهاني أن قضية لوكربي باتت طي التاريخ ولا عودة إليها من جديد بتاتًا.

