تقارير: الدبيبة سيُسلّم بوعجيلة للولايات المتحدة مقابل البقاء في السلطة

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية بحكومته نجلاء المنقوش، اتفقا مع الأمريكان على تسليم بوعجيلة للولايات المتحدة ككبش فداء مقابل استمرار حكومة الوحدة في السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن قضية بوعجيلة كانت محور لقاءات عقدها أميركيون مع الدبيبة والمنقوش مؤخرًا، لافتة إلى أن الدبيبة مستعد لفتح لوكربي وتسليم بوعجيلة إذا كانت ستحقق له البقاء في موقعه كرئيس للحكومة.

ورأت الصحيفة السعودية أن حكومة الدبيبة تتجاهل حالة الرفض المحلي لاختطاف المواطن بوعجيلة مسعود ضمن قضية لوكربي، حيث لم يصدر تعليق من الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى الآن بشأن واقعة الاختطاف.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حالات مشابهة أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية على اختطاف مطلوبين ليبيين لها تحت سمع وبصر السلطات المحلية، وبالتعاون معها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة الأمريكية التزمت الصمت ورفض الناطقان باسم حكومة الدبيبة أو الرئاسي التعليق.