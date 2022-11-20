الشعاب: ليبيا تتورط في قضية لوكربي مرة ثانية بفعل حكومة الوهم

أعرب عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، عن استيائه، من عزم حكومة الدبيبة معاودة فتح قضية لوكربي المقفلة وعقد صفقة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى أمريكا مقابل بقائها في السلطة.

وقال الشعاب في تدوينة بفيسبوك: “بفعل خارجية وحكومة الوهم، ليبيا تتورط في قضية لوكربي مرة ثانية، والمطالبة بتسليم المواطن ابوعجيلة مسعود المرمي”.

وكانت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد تجاهلت جدلاً محلياً واسعاً اندلع بعد الكشف عن خطف مجهولين العميد مسعود أبو عجيلة المريمي، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، على خلفية مزاعم بشأن «دوره في قضية لوكربي» بعد مرور أكثر من 33 عاماً على وقوعها، ولم يصدر تعليق من الدبيبة، أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن واقعة الخطف.

وتناقلت مصادر أن حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، تقدم ببلاغ رسمي بشأنها للنائب العام، مؤكدة أن نص البلاغ لفت إلى الخطف الذي تم بواسطة فرقة مجهولة التبعية، ودون أي تنسيق يُذكر مع جهاز الاستخبارات، ووصف العمل بـ(الإجرامي)، بحسب المصادر.

ويواجه الدبيبة، ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش اتهامات واسعة بمحاولة تسليم أبو عجيلة باعتباره «كبش فداء» للولايات المتحدة، مقابل «استمرار حكومة الوحدة المؤقتة في السلطة التي تتولاها منذ نحو عامين».