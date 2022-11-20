وزير الخارجية الإيطالي: يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين

العنوان-روما

رأى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه “يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين”.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن الوزير قوله: “تحدثت قبل أيام مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش من أجل تعزيز الاتفاق بين روما وطرابلس على وجه التحديد لمنع مغادرة المهاجرين”

ولفت الوزير الإيطالي إلى إمكانية منح زوارق دورية تابعة للشرطة المالية الإيطالية إلى خفر السواحل الليبي لوقف المهربين.

وشدد تاياني، القيادي في حزب سيلفيو برلسكوني على أن “إيطاليا كانت دائما على استعداد للاستقبال، ولكن يجب أن نضمن أمن حدودنا والتي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي”.

وقال “لهذا السبب وضعنا هذه المسألة على طاولة أوروبا”، مشددا على أن حلها يكمن أيضًا في التعاون بمجال التنمية وتدخلات استراتيجية لمكافحة تغير المناخ والأمراض والفقر والجفاف والإرهاب في إفريقيا، وهي قارة “سيكون عدد سكانها 3 مليارات نسمة في عام 2050”.