ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على حادثة اختطاف العميد بالأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود المريمي الذي حددته تقارير بريطانية وأمريكية كمسؤول مزعوم عن صناعة القنبلة المستخدمة في لوكربي.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اعتبر تسليم مواطن ليبي هو تسليم للوطن بالكامل.

