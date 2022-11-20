تعرف على الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

تشهد مناطق شمال ليبيا تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي يشمل تدريجياً بدايةً من يوم الغد بقية المناطق.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم علي أغلب المناطق مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً مثيرة للأتربة علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ، ولا تتجاوز (17) مْ علي المناطق الجبلية.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر بدايةً من يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها (60 كم/س ) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق , تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (23- 28)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (26- 28)مْ وتسجل على غدامس(20)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق .

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26)مْ.

مدينة طرابلس

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شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:42