البكوش: قدمنا مبادرة لانتخاب قادة جدد عبر انتخابات برلمانية

أكد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، أنه تقدم بصحبة شخصيات أخرى، بمبادرة لانتخاب قادة جدد عبر انتخابات برلمانية، بحسب قوله.

وقال البكوش، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “120 شخصية تنفيذية وتشريعية، عمداء بلديات، قادة مجتمع المدني، وأحزاب سياسية يطرحون مبادرة متسقة لكسر المأزق الحالي وإجراء الانتخابات”، على حد تعبيره.

وأضاف “تهدف المبادرة إلى إفتكاك الشعب الليبي لحقه في انتخاب قادة جدد عبر انتخابات تشريعية بالرغم من اولئك الذين يصرون على التمديد لأنفسهم”، وفقا لحديثه.