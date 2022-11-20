بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 November, 2022

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شبكة لتهريب البشر إلى إيطاليا تضم متهمين من جنسيات ليبية وسودانية وبنغلاديشية

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ورود معلومات عن عصابة تمتهن النصب والاحتيال على العمالة الوافدة وتهريب البشر إلى دولة إيطاليا بالتحديد عن طريق البحر وأخذ مبالغ مالية تصل إلى 7000 دينار للفرد الواحد مقابل نقلهم إلى دولة إيطاليا ومنهم من يتم نقله ومنهم من يتم النصب والاحتيال عليه

أشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه بتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية أحد الأشخاص المتورطين في التشكيل العصابي سوداني الجنسية ويتولى استلام المبالغ المالية من العمالة الوافدة وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ص.م.س من مواليد 1995سوداني الجنسية.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات أنه يقوم بأخذ المبالغ المالية من العمالة الوافدة بالتحديد الجنسية السودانية والجنسية البنغلاديشية ويسلمه لشخص ليبي الجنسية جاري البحث عنه ويتم تحديد يوم معين للخروج بهم عن طريق البحر إلى دولة إيطاليا بواسطة مركب صيد.

وجرى التنسيق مع أحد العمالة الوافدة لاستدراج أفراد هذه الشبكة والإطاحة بهم وتم ضبط خمسة أشخاص أحدهم ليبي الجنسية واثنان من الجنسية السودانية واثنان من الجنسية البنقلاديشية كما تم ضبط المركب المستعمل في عمليات التهريب.

واعترف المتهمون بما نسب إليهم وأفادوا أن انطلاقهم لدولة إيطاليا عن طريق البحر يكون عبر شواطئ منطقة قنفودة ومنطقة دريانة وأفادوا أيضا بقيامهم بأكثر من 20رحلة بنفس الطريقة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.