أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (20 نوفمبر 2022)

واصلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي استقرارها في تعاملات اليوم الأحد.
وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار الذي سجله السبت والخميس الماضيين، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت سعر اليورو عند 5.32 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار ليبي، وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 5.17 دينار مقابل 215 دينارًا للغرام.
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