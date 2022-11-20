أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (20 نوفمبر 2022)

واصلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي استقرارها في تعاملات اليوم الأحد.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار الذي سجله السبت والخميس الماضيين، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت سعر اليورو عند 5.32 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.