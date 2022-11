البيوضي: الانتخابات ستسمح بتغيير النخبة ومن خلالها قد يكون هناك الفرصة لبناء ليبيا

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن التطوير والتحديث ليس مقتصراً على قطر وحدها بل هو تطوير لكل منطقة الخليج وهو مرتبط أساساً بعملية سياسية واجتماعية معقدة ومتداخلة تحاول فيها الدول مواكبة التغيير واستباقه للتخفيف من وتيرته وتوظيفه لما يحفظ الانظمة السياسية واستدامتها.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنها ( مجتمعات متغيرة)، والخليج لا يعيش النهوض العمراني والإقتصادي فقط بل يشهد عملية تحديث شاملة ( اجتماعيا وثقافي وعلميا)، ويواكبه تطور سياسي بمزيد من الحداثة والديمقراطية يحافظ على الأنظمة ويحدثها بهدوء ليمنع الإنزلاق نحو اشتباك أوسع ويفتح الطريق أمام استدعاء ( الصراعات الكامنة).

وتابع “لقد فهم الخليجيون عموما القادم ويتعاملون مع وضع دقيق”.

وأكد على أن ليبيا تعاني أزمات متعددة والحل لن يكون سهلاً لكن الانتخابات ستسمح بتغيير النخبة ومن خلال النخب الجديدة قد يكون هناك الفرصة لبناء ليبيا كدولة وطنية قوية ومنفتحة على الآخر فموقع ليبيا الإستراتيجي يسمح لها أن تكون مركزا حضاريا للتعايش والتقدم.

