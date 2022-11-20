تقرير عن ليبيا على طاولة البرلمان الأوروبي الثلاثاء

الوطن| رصد

كشفت خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية وهو مركز الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي، أن الأعضاء سينظرون الثلاثاء القادم في تقرير مبادرة للجنة الشؤون الخارجية حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وأضاف المركز في بيان، أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يقترح تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام في البلاد والمنطقة.

ويوصي التقرير بتقديم دعم قوي لجهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى انتقال سلمي وديمقراطي في ليبيا حيث أدى ضعف الحكم والحرب بالوكالة إلى تقوية الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية.