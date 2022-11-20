داخلية باشاغا: منح نوط العمل المميز لعدد 20 عنصرا أمنيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا منح نوط العمل المميز لعناصر الأمن التي تمكنت من القبض على المتورطين في جريمتي قتل مواطن أمام زوجته بالشارع وأيضا واقعة مقتل مواطنة.

وأصدر وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة القرار رَقم (226) وَ (227) لِسنة 2022م، بِمنح (نُوط العمل المُتميز) لِعدد (4) أعضاء مِن الإدارة العَامة للبحث الجنائي – بنغازي، وَعدد (16) عضوا مِن الإدارة العامة للعمليات الأمنية بِالمنطقة الشرقية؛ تقديراً لِجهودهم فِي عملية القبض.

وكانت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازيأعلنت إلقاء القبض على متهمين اثنين في جريمة قتل المواطن سالم محمود العبدلي طعناً أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في المدينة.