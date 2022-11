فان غارد: إطاحة الغرب بالقذافي قادت لتدفقات كبيرة للهجرة غير الشرعية

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فان غارد” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية عن انعكاسات واقع حال ليبيا على نيجيريا ومعاناة مهاجريها غير الشرعيين فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الليبيين ينظرون إلى ذوي البشرة السمراء على أنهم دون البشر، ما يعني تعريضهم للضرب وسوء المعاملة وعمليات الابتزاز واسعة النطاق، مؤكدًا أن من لا يتمكن منهم من دفع المال للمبتزين يباعون بصفة عبيد مع إجبار النساء على ممارسة الدعارة.

وبين التقرير أن 20% من النيجيريين لا يصلون أبدًا إلى الأراضي الليبية أو يموتون فيها، مؤكدًا أن إطاحة الغرب بالعقيد الراحل القذافي قادت لتدفقات كبيرة للهجرة غير الشرعية وامتداد لعدم الاستقرار إلى غرب إفريقيا، فانعدام الأمن وانتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا مرتبط بشكل كبير بانهيار ليبيا.

