الدولار يرتفع مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

ارتفع متوسط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وتراجع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس، واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.