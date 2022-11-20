البشتي: مهما حصل لن نقبل مطلقاً بعودة حكم العسكر

رأى المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أنه مهما حصل لن نقبل مطلقاً بعودة حكم العسكر، وفقا لتعبيره.

وأعاد البشتي نشر بوست سابق له يعود لعام 2016، معلقا عليه: “مهما حصل لن نقبل مطلقا بعودة حكم العسكر، كما أننا أيضا لن نرضخ مطلقا لحكم الإرهاب”.

وقال البشتي في منشوره الذي كتبه قبل 6 سنوات: “لا يوجد إنسان وطني وعاقل في ليبيا لم يطالب – ومنذ السنة الأولى للثورة – بالجيش والشرطة. الجيش ليحمي الوطن والشرطة لتحقق أمن المواطن، وكان الهتاف (نبوا جيش ونبوا شرطه .. ليبيا راهي في ورطه). ولكن لأنهم عقّال كانوا يحلموا بدولة ديمقراطية، ولا يريدون إعادة حكم العسكر بل يريدونه فقط لحماية الوطن”.

وأضاف في هذا المنشور القديم “ها نحن نشهد انتصارات جيشنا البطل المؤزّرة على الارهاب والحمد لله، وهي مجال فخرنا واعتزازنا، ولكن ليس لمنحهم تفويضا بحكمنا تحت أيّة حجج أو مبررات، ليتم إجهاض حلمنا بدولة مدنية ديمقراطية دفعنا من أجلها الكثير دما ودموعا ودمارا ومعاناة”.