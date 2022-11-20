انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مراقبي الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 November, 2022

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد النسخة الثالثة من “منتدى مراقبي الانتخابات”، الذي يعقد في مدينة بنغازي تحت إشراف وتنفيذ قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني

ويتضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى الذي يتواصل لأربعة أيام عديد المحاور منها: مقدمة عن مراقبة الانتخابات، مبادئ مراقبة الانتخابات، مصادر التمويل وكتابة المشاريع، منهجية تدريب المراقبين، استمارة المراقبة، الأسئلة والاستفسارات بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويشارك في المنتدى الذي يهدف إلى تطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية مدير إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، ورئيس مكتب الادارة الانتخابية بمدينة بنغازي، ورئيس قسم العمليات الخارجية ، ورئيس قسم التواصل، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية، وعدد من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي.

وانطلق منتدى المراقبين في نسخته الأولى بمدينة طرابلس، تحت عنوان “منتدى المراقبين حصاد 2021″، في الأول من يونيو2022م، فيما نُظم بنسخته الثانية في مدينة سبها تحت عنوان “منتدى مراقبي الجنوب، وذلك في 16 سبتمبر من نفس العام.