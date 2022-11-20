انطلاق النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، النسخة الثالثة من «منتدى مراقبي الانتخابات»، الذي يهدف إلى تطوير أداء المراقبين في منظمات المجتمع المدني المعنية بالمراقبة الانتخابية،

ينفذ هذا المنتدى قسم العمليات الخارجية التابع لإدارة العمليات، بمشاركة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية، وبالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، حسب بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية

برنامج منتدى مراقبي الانتخابات

ويتضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى – المستمر على مدى اربعة أيام – عديد المحاور منها: مقدمة عن مراقبة الانتخابات، مبادئ مراقبة الانتخابات، مصادر التمويل وكتابة المشاريع، منهجية تدريب المراقبين، استمارة المراقبة، الأسئلة والاستفسارات.

– دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي

– باتيلي بحث العوائق القانونية مع السايح ويؤكد: ندعم «المفوضية» في تحقيق طموحات الليبيين

– تمكين الليبيات من المشاركة في الانتخابات محور لقاء السايح مع ممثلة أممية

يذكر أن، منتدى المراقبين انطلق في نسخته الأولى بمدينة طرابلس، تحت عنوان «منتدى المراقبين حصاد 2021»، في 1 يونيو الماضي، فيما نُظم بنسخته الثانية في مدينة سبها تحت عنوان «منتدى مراقبي الجنوب»، في 16 سبتمبر من نفس العام.