المونيتور: مجلسا النواب والدولة الاستشاري لن ينهيا المرحلة الانتقالية المستمرة

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على تفاهمات مجلسي النواب والدولة الاستشاري بشأن القاعدة الدستورية الانتخابية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن موافقة الاستشاري في الـ11 من نوفمبر الجاري على فقرة تمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية تمثل خطوة هادفة لإبعاد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عن السباق الرئاسي.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة مقوضة لما تم التوافق عليه في أكتوبر الماضي بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة الاستشاري خالد المشري في الرباط، بشأن توحيد السلطة التنفيذية، مؤكدًا قدرة البرلمان على رفض هذه الفقرة، لا سيما مع قرب لقاء الرجلين مجددا في أنقرة.

ونقل التقرير عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قوله: “إن هذه الفقرة استهداف للمشير حفتر وتظهر جليًا أن المشري ليس بصاحب قرار بل منفذ خاضع لجماعة الإخوان، في وقت نص فيه اتفاق الأخير مع المستشار صالح على عدم تغيير هذا الأمر حتى حسم البرلمان له”.

بدوره قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط: “نحاول فقط ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة وللجيش تسلسل هرمي، لذا إذا دخل قائد عسكري رفيع المستوى وآخرون السباق الانتخابي فلن تكون هناك فرص متساوية ونحن لا نستهدف على وجه التحديد المشير حفتر”.

وتابع قزيط قائلًا: “ستشمل مناقشاتنا مع مجلس النواب الحكومة والمناصب السيادية، لكن الوصول لتفاهم حول مرشحي الرئاسة والأساس الدستوري تحديات ماثلة بسبب عقبات يصعب التغلب عليها في القريب العاجل”. فيما أقر التقرير بعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية تضحية البرلمان بحليفه المشير حفتر.

وأوضح التقرير أن مصادر برلمانية أشارت إلى لقاء المستشار صالح بالمشري في أنقرة سيركز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، ما يمثل بحسب المراقبين استمرارًا للفترة الانتقالية في ظل عدم التمكن من حسم قضية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

