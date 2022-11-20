زهيو: الخلاف بين الدبيبة والمشري مرهون بالمصالح الشخصية

قال المترشح الرئاسي، أسعد زهيو، إن الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، مرهون بالمصالح الشخصية لكل منهما.

وأضاف زهيو في تصريحات صحفية، أن أي حل سيتم التوصل إليه سيعني إقصاء أحدهما عن الساحة، بالإضافة إلى قدرة أنقرة على التعامل مع أي منهما متى حسم المعركة لصالحه.

وأوضح زهيو أن التحالف بين عقيلة والمشري يتركز حول تصفية الحسابات مع خصم سياسي مشترك لهما، وهو الدبيبة، فيما لا تزال النقاط الخلافية قائمة بينهما حتى اللحظة الراهنة.

وأشار إلى أن سلوك الدبيبة مثّل فرصة ذهبية لصالح ليثبت أن مجلسه كان على حق في سحب الثقة من حكومة الوحدة، وأنها تحتمي بالتشكيلات المسلحة وتعرقل إجراء الانتخابات.