التواتي: هذيان مونديال قطر ذهب بالبعض لاعتباره معجزة إسلامية

قال عامر التواتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إنه مع اقتراب موعد افتتاح المونديال تزداد حمى مونديال قطر، حتى أنها أصابت البعض بالهذيان ولم يعد يفرق بين الدعاية لأحذية “نايك” التي تصاحب مثل هكذا حدث، وبين استخدام الداعية “ذاكر نايك” كمادة دعائية للمونديال لا علاقة لها بالحدث.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “بل أن البعض ذهب به الهذيان إلى اعتبار مونديال قطر معجزة من المعجزات حيث أنها قامت بهداية 500 نفر ونيف إلى دين الإسلام حتى قبل أن تطلق صافرة البداية، فاللهم ثبت علينا العقل والدين”.