وزير داخلية باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية في شحات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 November, 2022

بحث عصام ابوزريبة وَزير الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مع ِمُدير مُديريِّة أمن شحات اللواء مصطفي الأسود الأوضاع الأمنية في المدينة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة شحات، وَالمعوقات التي تُواجه عَمل مُنتسبي المُديريِّة وَإيجاد الحلول المناسبة؛ للاِرتقاء بِمستوى العمل الأمني وَتقدِّيم أفضل الخدمات بِالمدينة.

وَاِستمعَ الوزير لِشروح وافية مِن قبل مُدير الأمن حول سيّر العملية الأمنية بِالمدينة وَالجهُود التي تُبذل فلحفظ أمن المُواطنين.