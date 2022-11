ليبيا – نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” لمخاطر معاناة أطفال دول شرق أوسطية وشمال إفريقية منها ليبيا من آثار مدمرة لعنف ونزاعات طال أمدها.

بيان صدر عن المنظمة بمناسبة يوم الطفل العالمي وتابعت ما يخص الشأن الليبي فيه صحيفة المرصد، أكدت خلاله مقتل 3 أطفال على الأقل في العام 2022 بسبب أعمال العنف بالعاصمة طرابلس، معربة عن رفضها لاستمرار دفع الطفولة الثمن الباهظ للعنف.

وشدد البيان على ضرورة احترام أطراف الصراع كافة حق الطفولة في الحياة وباقي الحقوق الإنسانية.

Shares

The post يونيسيف: أطفال ليبيا يعانون من آثار مدمرة لعنف ونزاع طال أمده first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية