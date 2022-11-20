وزيرة الدبيبة: حكومتنا أقرّت تشريعات تضمن عيش الأطفال في أفضل مستوى

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، أن حكومتها أقرّت تشريعات تضمن عيش الأطفال في أفضل مستوى.

وقالت الكيلاني، خلال افتتاح احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل بمشاركة وزير التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف وبعض من سفراء الدول في ليبيا: “نعمل مع اليونسيف من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والنهوض بالأطفال خلال الأزمات بتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، ووجود أقسام للطفل والمرأة في فروع الوزارة البالغ عددها 126 فرعاً بمختلف أنحاء البلاد”.

وأضافت “حكومة الوحدة الوطنية أقرت العديد من التشريعات التي تضمن عيش الأطفال في أفضل مستوى رغم ما تعرضت له البلاد من أزمات وحروب، حيث نقوم بمجهودات لتفعيل قوانين مثل قانون منحه الزوجة والأولاد والعديد من المبادرات مثل مبادرة «من حقي أن أسمع» لضعاف السمع، وغيرها”.