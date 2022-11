مجلس الدولة الاستشاري: رافضون لمساعي إعادة فتح ملف قضية لوكربي

ليبيا- أصدر مجلس الدولة الاستشاري بيانًا بشأن اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي بحجة ذكره في قضية تفجير لوكربي والمحاولات الجارية لإعادة إحيائها من جديد.

البيان الذي طالعته صحيفة المرصد، شدد فيه المجلس على إقفال ملف هذه القضية بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية بحسب نص اتفاقية مبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة في الـ14 من أغسطس عام 2008، رافضًا في ذات الوقت محاولات إعادة فتحه من قبل جهات محلية.

وأضاف البيان: إن هذه الجهات تحاول إرجاع هذا الملف إلى الواجهة مرة أخرى من دون أية مبررات سياسية أوقانونية، مؤكدًا على عدم الالتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية، ما يحتم على مجلسي النواب والرئاسي والنيابة العامة التضامن مع مجلس الدولة الاستشاري لإنهاء هذا العبث.

وطالب البيان الجهات الأمنية ذات الاختصاص بتوضيح حالة اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي في طروق غامضة.

