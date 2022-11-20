مديرية أمن بنغازي تضبط شبكة لتهريب البشر نحو إيطاليا

العنوان-بنغازي

تمكن أعضاء مديرية أمن بنغازي من ضبط شبكة لتهريب البشر إلى إيطاليا تضم متهمين من جنسيات ليبية وسودانية وبنغلاديشية.

وفي بيان لها، قالت المديرية أنه بعد ورود معلومات عن عصابة تمتهن النصب والاحتيال على العمالة الوافدة وتهريب البشر إلى إيطاليا بالتحديد عن طريق البحر وبمبالغ مالية تصل إلى 7000 دينار للفرد الواحد مقابل نقلهم، لافتة إلى أن منهم من يتم نقله ومنهم من يتم النصب والاحتيال عليه.

وبتكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد هوية أحد الأشخاص المتورطين في التشكيل العصابي سوداني الجنسية ويتولى استلام المبالغ المالية من العمالة الوافدة وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “ص.م.س” من مواليد 1995.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات أنه يقوم باستلام المبالغ المالية من العمالة الوافدة بالتحديد الجنسية السودانية والبنغلاديشية ويسلمه لشخص ليبي الجنسية جاري البحث عنه ليتم تحديد يوم معين للخروج بهم عن طريق البحر إلى إيطاليا بواسطة مركب صيد.

وجرى التنسيق مع أحد العمالة الوافدة لاستدراج أفراد هذه الشبكة والإطاحة بهم وتم ضبط خمسة أشخاص أحدهم ليبي الجنسية واثنان من الجنسية السودانية واثنان من الجنسية البنغلاديشية كما تم ضبط المركب المستعمل في عمليات التهريب.

واعترف المتهمون بما نسب إليهم وأفادوا أن انطلاقهم لإيطاليا عن طريق البحر يكون عبر شواطئ منطقتي قنفودة ودريانة وأفادوا أيضا بقيامهم بأكثر من 20رحلة بنفس الطريقة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.